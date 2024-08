Une peine de six ans de prison requise pour une tentative de meurtre sur son voisin

Le parquet a requis jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de six ans de prison ferme contre Carmello L. Le prévenu, âgé de 63 ans et actuellement emprisonné, est poursuivi pour une tentative de meurtre sur son voisin âgé de 74 ans. L'agresseur nie l'intention d'homicide.

Le 12 avril dernier, le prévenu s'est rendu dans le garage de son voisin, armé d'un couteau d'une lame de plus de vingt centimètres et d'un marteau Maillet. La victime a reçu deux coups de couteau dans le bas du dos et au biceps, avant un coup de marteau à la pommette. Face à la justice, le prévenu a confirmé avoir connu "un coup de folie" à la suite de la dénonciation de son voisin fin 2023 au service d'urbanisme de la Ville de Charleroi pour des travaux effectués dans sa cuisine. "Je ressassais la dénonciation depuis un certain temps et j'ai eu un coup de folie. J'étais en train de ranger mes outils dans le garage, quand je l'ai vu arriver. Il m'a fait un doigt d'honneur", a confié Carmello L. Ce dernier conteste toute intention d'homicide au moment de l'agression.

Pour le ministère public, les propos tenus par le prévenu juste après l'intervention policière confirment l'intention d'homicide. "Il a regretté de ne pas avoir été jusqu'au bout. Sans oublier que dans la voiture qui l'emmenait à l'hôpital, il a demandé aux agents de le conduire à Marie Curie pour l'achever", a précisé le substitut Signor.