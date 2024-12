Blandine a frôlé la catastrophe dans la gare d'Ans: la Liégeoise, en fauteuil roulant, était sur une rampe quand le train a démarré

Une jeune Liégeoise a failli être blessée par un train mardi. Blandine descendait du train à l'aide d'une rampe pour personnes à mobilité réduite quand le convoi a redémarré. Elle a frôlé la catastrophe. Images et témoignage.

Mardi soir, Blandine revient de son travail à Bruxelles. Elle a réservé l’assistance d’une personne de la SNCB, qui lui installe une rampe pour sortir du train.

Avec sa chaise roulante, elle s’engage sur cette rampe. "On a entendu le sifflet de l’accompagnateur, et puis le train a démarré alors que la porte était ouverte, et la rampe était toujours sur le quai", raconte la jeune femme.