Procès des meurtriers présumés de Mbaye Wade à Liège: le jury retiendra-t-il les motifs d'homophobie et de racisme?

Les institutions et associations qui sont constituées parties civiles devant la cour d'assises de Liège au procès de Jérémy Davin et Louis Bouton ont insisté lundi lors de leurs plaidoiries sur les notions d'homophobie et de racisme. Le jury devra se prononcer sur la circonstance aggravante liée aux faits.

Une hostilité claire pour les parties civiles

Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (Unia) est également partie civile au procès. Me Sandra Berbuto a plaidé sur la circonstance aggravante liée aux faits et selon laquelle l'un des mobiles du crime est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne, notamment en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son origine ou de son orientation sexuelle.

Selon l'avocate, le mobile déterminant de l'acte posé par Jérémy Davin est la haine parce que la victime était homosexuelle et noire. Elle a rappelé que Mbaye Wade a été massacré par un auteur qui a multiplié les coups, comme s'il voulait le déshumaniser. "Jérémy Davin nie, mais c'est une mauvaise histoire qui blesse les oreilles", a indiqué Me Berbuto.