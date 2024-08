Incendie dans la tour Kennedy: les habitants pourront bientôt récupérer leurs affaires dans les logements

Celui-ci espère que ces travaux pourront être achevés d'ici fin août. La tour Kennedy compte plus de 200 logements. À ce jour, 24 appartements restent inaccessibles en raison de l'expertise judiciaire toujours en cours. "Une réunion sera organisée prochainement avec la Ville et la police afin de préciser le déroulement de ces visites. Sachant que les habitants pourraient être accompagnés d'aidants, de leur propriétaire, d'un expert en assurance..., cela fait vite du monde pour un seul bien. On va donc, sans doute, établir des fourchettes d'heures par zone de l'immeuble. Cela devra être encadré, car on ne peut pas laisser aller et venir comme on veut", ajoute John Aendekerk.

Les habitants qui y seront autorisés ne pourront donc accéder à leur logement que pour y récupérer des affaires, leur réintégration n'étant pas attendue avant plusieurs mois.