Incendie dans la tour Kennedy à Liège: comment expliquer la propagation du feu à tous les étages?

Un dramatique incendie s'est déclaré dans la tour Kennedy lundi après-midi à Liège. Le feu a pris dans les caves du bâtiment. Les fumées se seraient propagées aux étages via les gaines techniques de la tour. L'architecture de ce bâtiment des années 70 a-t-elle joué dans la propagation du sinistre?

Dans l'immeuble de 83 mètres de haut, la fumée s'est propagée à tous les étages. La gaine technique qui relie la cave jusqu'au toit du bâtiment est au cœur du sinistre.

La propagation de la fumée n'étonne pas un architecte, expert en prévention d'incendie. "Ici on peut penser que les gaines n'étaient pas complètement étanches. Ce qui a permis la diffusion des fumées aux différents appartements des étages. Il faut se rendre compte qu'une gaine, c'est un élément en béton qui monte à tous les étages, qui est percé dans chaque appartement pour faire passer les arrivées de chauffage, les arrivées d'eau, les descentes des sanitaires. Et donc, à chaque fois, ce mur est percé par un tuyau d'un diamètre différent. Et si ce percement est mal étanche, les fumées peuvent passer", explique Olivier De Meulemeester.