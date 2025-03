"Les gens ont un lien particulier avec eux": Ignace propose des urnes funéraires personnalisables pour… animaux

Ignace Cloquet est céramiste depuis près de 40 ans. Il fabrique notamment des pots de conservation et des réservoirs d'eau pour les potagers. Récemment, il s'est lancé dans un nouveau projet, la réalisation d'urnes funéraires pour les animaux. "L'année passée, ma maman est décédée. J'ai été pour la première fois confronté à l'urne, personnellement. Et comme j'ai un lien très fort avec le monde animal et les animaux, et que je me rends compte que beaucoup de personnes ont un lien particulier avec leur animal, j'ai voulu créer des urnes personnalisées pour les cendres d'animaux. Ça peut être vraiment de tout. En fait, des personnes incinèrent de plus en plus toutes les sortes d'animaux. Il y a même des chevaux qui se font incinérer maintenant. Et donc la taille de l'urne est complètement adaptable aux cendres, à la quantité, à la grandeur voulue."

Totalement personnalisables

Ces urnes sont entièrement personnalisables : couleurs, formes, prénoms, dates de naissance ou dates de décès de l'animal peuvent notamment y être gravées. "On est en train de faire des tests de gravure par laser sur les mailles. Et donc là, on pourra vraiment faire une silhouette, un cœur, etc. Il y a vraiment moyen aussi de faire des découpes de la silhouette de l'animal et d'alors émailler la silhouette sur les urnes."