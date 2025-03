Fini de payer pour aller aux toilettes? La ville de Liège offre un montant intéressant aux tenanciers de cafés pour ouvrir leurs WC

À Liège, un projet de la ville va probablement soulager les touristes et promeneurs dans le centre-ville. La Cité Ardente va payer les tenanciers de cafés et restaurants pour qu'ils ouvrent gratuitement leurs toilettes au public. Les établissements recevront en échange 5000 euros. Fini de payer pour aller aux toilettes?

Dans son café, situé en plein cœur de Liège, Melia accueille chaque jour gratuitement des personnes aux besoins pressants. "Il y a des gens qui sont plus ou moins dans le besoin, qui partent avec un rouleau de papier toilette. Les toilettes assises, on est à 8 rouleaux par jour", explique la tenancière.

Cafés ou restaurants, la législation belge les contraint à disposer de toilettes publiques. Dans les magasins, les commerçants sont par contre tout à fait en droit de refuser l'accès aux sanitaires, de quoi compliquer la vie de bon nombre de personnes. "Surtout quand on a fini les cours et qu’on n'a pas eu le temps d'aller aux toilettes, parce que souvent, c'est bondé et donc c'est assez énervant de trouver", réagit une étudiante. "Surtout, ça coûte de plus en plus cher pour pouvoir juste aller aux toilettes."