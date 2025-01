Incendie d'une maison à Ouffet: les pompiers n'ont pas pu sauver l'habitante "qui souffrait du syndrome de Diogène"

Le feu a pris jeudi soir, vers 22 heures, dans une maison rue Tige Pirette où vivaient une dame d'une soixantaine d'années et sa fille. La fille a pu être sauvée et hospitalisée, mais sa maman a perdu la vie. "L'opération était complexe car la dame qui vivait dans ce bâtiment était atteinte du syndrome de Diogène (trouble du comportement qui conduit à une accumulation compulsive d'objets, ndlr). Et la phase de déblayement pour la retrouver fut très compliquée", ont indiqué les pompiers de la zone, joints par notre rédaction.

En raison de la nuit et de cess difficultés d'accès, les recherches ont été abandonnées vendredi matin vers 4h30. Les pompiers sont retournés sur les lieux vendredi vers 10h00 en vue de poursuivre les recherches pour retrouver le corps de la victime. La maison est totalement détruite. L'origine du sinistre reste à déterminer.

L'incendie a également menacé deux maisons voisines. Ses habitants ont dû être évacués, mais sont indemnes.

Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés dans le cadre de cette intervention, ainsi que la protection civile.