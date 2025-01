"J'ai entendu un gros boum": Alfred, gardien de prison à Haren, témoigne après avoir été attaqué avec un cocktail Molotov

Partager:

Un gardien de la prison de Haren a vu son domicile à Grâce-Hollogne ciblé par un cocktail Molotov, après une série d’attaques contre le personnel pénitentiaire.

Le parquet de Liège a ouvert une enquête après l'attaque du domicile d'un gardien de la prison de Haren résidant à Grâce-Hollogne. Mercredi matin, un cocktail Molotov a été lancé contre la façade du logement d'Alfred, sans faire de blessé. Rencontré, Alfred témoigne : "Il était plus ou moins 1h15 du matin quand j'ai entendu un gros boum. Je pensais que c'était une voiture qui avait pris la façade. Quand j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre, j'ai vu comme une lueur, comme une flamme. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu qu'il y avait un petit feu, ici dans le coin de la porte. Et quand je suis descendu, que je suis arrivé, que j'ai vu le trou de la porte, des débris éparpillés jusqu'au fond de la pièce... Apparemment, c'était vraiment une grosse déflagration. J'ai même un meuble ici à côté, derrière la porte, où le côté a été défoncé par la déflagration".

Mercredi matin, "il y a eu une déflagration au niveau de la porte d'entrée de son domicile privé. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, cela s'est limité à des dégâts matériels", selon la porte-parole de l'administration pénitentiaire Valérie Callebaut. Cette dernière reste toutefois prudente et souligne qu'un lien entre l'attaque et la profession de la personne visée n'est pas clairement établi. Un autre dossier concernant des faits de menaces à l'encontre de ce même gardien au début de 2024 est déjà à l'enquête. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour ma vie, j'ai peur pour ma famille "Ça va faire presque un an que je subis des menaces et des pressions à l'extérieur de mon travail. C'est en relation avec mon travail, suite à avoir découvert des relations entre détenus et agents. (...) J'ai mis ça en lumière et j'ai eu des menaces de mort, des menaces de représailles. À l'extérieur, des gens au scooter qui s'arrêtaient autour de mon véhicule. Oui, j'ai peur. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour ma vie, j'ai peur pour ma famille", raconte Alfred.