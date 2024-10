La montagne de Bueren bloquée par des travaux à Liège: comment s'organise la vie le long des marches?

Ce lundi matin, l'endroit était en partie bloqué par des engins de chantier. "Le bâtiment se situe à peu près au tiers des escaliers de Bueren et l'accès est extrêmement compliqué pour les entrepreneurs", affirme Benoît Fourage, directeur adjoint au collège Saint-Barthélémy. "La seule possibilité de mener à bien le chantier, c'était d'installer une grue assez conséquente." "Nous avons dû prendre une grue de 160 tonnes mobile en bloquant un petit peu tout le pied de l'escalier et en manipulant tous les éléments métalliques pour monter la grue qui nous permettra d'effectuer le chantier", précise Jean-Marie Daumen, le responsable du chantier.

La montagne de Bueren est sans doute l'un des endroits les plus visités de Liège. Avec une pente de 30%, elle se trouve dans le top 10 des plus extraordinaires escaliers au monde.

Cette démolition est rendue difficile par ce lieu insolite. Y vivre n'est pas toujours évident. Faire livrer un simple canapé, par exemple, est une tâche des plus éprouvantes. Faire ses courses, faire ses poubelles ou simplement livrer le courrier peut dissuader même les plus courageux. "Par semaine 5 fois, c'est fatiguant; il faut aimer le métier", témoigne Agdas, le facteur. "Moi j'aime bien mon métier, c'est physique, ça prend plus ou moins une demi-heure."

Un défi pour les pompiers

Plusieurs dizaines de maisons s'alignent le long des 200 mètres de marche. Un défi pour les pompiers en cas d'incendie, ce qui fort heureusement n'est encore jamais arrivé. "Les pompiers doivent porter leurs tenues plus leurs dorsaux, leurs harris Donc ils ont plus de 20 kilos sur le dos plus le matériel à transporter...", raconte le Lieutenant Jonathan Degroot. "Donc c'est beaucoup plus facile de descendre le matériel que de le monter."

Véritable petit village dans la ville, à la vue exceptionnelle, la montagne de Bueren vit au rythme des marcheurs qu'ils soient touristes ou liégeois.