"On n'est pas en Italie, on est à Liège": Dominique a créé la "colzamique" en "pleine nuit", de quoi s'agit-il?

Du sirop de Liège, de l'huile de colza du moulin, de la moutarde Wallonne et puis des ingrédients secrets... Dominique Minguet prépare sa "colzamique", une crème qu'il a imaginée il y a plusieurs mois. "J'ai voulu un produit qui ressemble à la crème balsamique qui était utilisée par les restaurateurs. Et puis en pleine nuit, j'ai compilé des ingrédients, je me suis levé, j'ai été sur mon ordinateur, j'ai tout noté. Et pour retrouver la recette, je l'ai appelée la colzamique", explique ce restaurateur.

"Au départ, c'est pour ne pas imiter un produit ni le remplacer. Mais tout simplement, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de local avec des produits locaux. Et parfois, on n'a pas tous les ingrédients, on n'est pas en Italie, on est à Liège et on a quand même fini par pouvoir le réaliser", confie-t-il.

Il y a un vrai potentiel, les gens peuvent se déplacer pour ce produit

La "colzamique" est vendue à Braives et dans les environs, mais l'huilerie du Stwerdu aimerait la commercialiser à plus grande échelle. Habituellement, à cette période, c'est de l'huile de noix qui est produite. Mais cette année, la saison est catastrophique et se termine bien plus tôt que prévu. Le fondateur de l'huilerie va donc se concentrer sur la "colzamique".

"Il faut pouvoir rebondir, si une chose ne va pas, on va faire autre chose. Chaque année, il y a des clients qui viennent parfois d'Arlon ou d'Oostende pour ajouter 10-20 bouteilles, et les réservent pour l'année. Il y a un vrai potentiel, les gens peuvent se déplacer pour ce produit. C'est un produit pour lequel on a d'ailleurs reçu un prix de la province de Liège tout récemment, dans le but d'en faire la promotion", avance Laurent Van Hasselt, responsable de l'huilerie du Stwerdu.

Ce condiment peut par exemple s'utiliser dans des salades, avec du fromage ou encore sur une viande.