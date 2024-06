Le secteur de l'huile d'olive en quête de solutions face au changement climatique

Améliorer l'irrigation, sélectionner de nouvelles variétés, déplacer les cultures... Face au réchauffement climatique, qui affecte les récoltes et fait bondir les prix, les professionnels de l'huile d'olive redoublent d'efforts pour développer des solutions, en lien avec le monde scientifique.

D'après le COI, la production mondiale est ainsi passée de 3,42 millions de tonnes en 2021-2022 à 2,57 millions de tonnes en 2022-2023, soit une chute d'environ un quart. Et au vu des données transmises par les 37 Etats membres de l'organisation, elle devrait à nouveau reculer en 2023-2024 à 2,41 millions de tonnes.

Une "réalité" douloureuse pour l'ensemble de la filière, confrontée depuis deux ans à une baisse de production d'une ampleur inédite, sur fond de vagues de chaleur et de sécheresse extrême dans les principaux pays producteurs, comme l'Espagne, la Grèce ou l'Italie.

- "Scénarios complexes" -

"La tension sur les marchés et l'escalade des prix ont constitué un +stress test+ particulièrement délicat pour notre secteur. Nous n'avions jamais connu cela auparavant", a assuré Pedro Barato, président de l'Organisation interprofessionnelle de l'huile d'olive espagnole.

"Nous devons nous préparer à des scénarios de plus en plus complexes nous permettant de faire face à la crise climatique", a-t-il poursuivi, comparant la situation vécue par les oléiculteurs aux "turbulences" traversées par le secteur bancaire durant la crise financière de 2008.

Les perspectives, de fait, ne sont guère réjouissantes.

Aujourd'hui, plus de 90% de la production mondiale d'huile d'olive provient du bassin méditerranéen. Or, selon le Groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), cette région - décrite comme un "point chaud" du changement climatique - se réchauffe 20% plus vite que la moyenne.