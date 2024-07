Scène surréaliste en province de Liège: un adolescent s'accroche à l'arrière d'un train en mouvement

Une histoire surréaliste et très dangereuse s'est produite en province de Liège. Sur la ligne Liège - Jemelle, entre Sy et Hamoir, un individu totalement inconscient s'est accroché à l'arrière d'un train entre les 2 gares.

Alors que le train roule à une vitesse normale, on aperçoit un jeune adolescent qui se tient à la barre, sur l’arrière du train. La photo a été prise par le passager d’un véhicule puisque les rails longent une route. Et cette photo a ensuite été publiée sur la page Facebook du syndicat des conducteurs de train, qui s’insurge de cette scène. "Tarzan était entre Marloie et Liège ce dimanche 30 juin. Ce n'est pas un trucage et vu que certains de la direction lisent nos posts, une petite enquête serait la bienvenue", ont-ils écrit sur Facebook.