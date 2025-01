Un élève de 13 ans poignarde sa camarade de classe à Waremme: des policiers armés l'ont privé de liberté

L'élève de 13 ans qui a donné un coup de couteau à une autre élève jeudi à l'Athénée royal de Waremme a été privé de liberté. Il est suspecté de tentative d'assassinat. Afin d'apaiser l'état de choc dans lequel le personnel et les élèves ont été plongés, deux cellules psychologiques ont été mises en place par l'école.

"L'ambiance est bizarre et pesante". Voici comment une élève de l'athénée royal de Waremme décrit l'atmosphère qui règne dans son école, au lendemain de l'incident qui a vu un élève de 13 ans poignarder une camarade de classe en plein cours. L'adolescente de 13 ans a été légèrement blessée au dos et est hors de danger. L'auteur du coup de couteau serait un élève de deuxième secondaire. Il aurait apporté un couteau de cuisine de chez lui et l'aurait dissimulé dans sa chaussure.

L'adolescent a été privé de liberté, indique ce vendredi le parquet de Liège. Selon nos informations, il est suspecté de tentative d'assassinat. Il réside dans le Brabant wallon. Le parquet du Brabant wallon reprend dès lors la main sur le dossier et s'assure désormais du suivi.