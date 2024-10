"Un enfant de 2 ans et demi ne va pas divaguer pendant des kilomètres": la fillette disparue dans les bois à Vielsalm a été retrouvée en vie

Une fillette de 2 ans et demi d'origine syrienne a disparu vers 11h40 dans les bois à Salmchâteau, à Vielsalm dans la province de Luxembourg. Elle a finalement été retrouvée vers 16h20 à 150 mètres du Château des Comtes de Salm, en bonne santé. Cette information a été confirmée par le parquet.

Bruno Wergifosse, commissaire et directeur du service intervention de la zone de police Famenne-Ardenne, est revenu sur cette journée plus qu'agitée. "On a eu le renfort de la DNF, des ouvriers communaux, du personnel policier et de la population", dit-il. "Un enfant de 2 ans et demi ne va pas divaguer pendant des kilomètres. Les premières heures sont importantes. Les conditions climatiques étaient bonnes mais, la nuit se rapprochant, il fallait le retrouver le plus vite possible. Il ne devait pas être très loin mais on ne peut pas écarter différentes hypothèses quand on recherche un enfant."