Le tourisme "progresse de façon magnifique" à Bastogne : de 35.000 à 85.000 nuitées en dix ans

La commune de Bastogne, désormais fusionnée avec Bertogne, possède un riche patrimoine touristique. Entre la fameuse course Liège-Bastogne-Liège, son histoire directement liée à la Seconde Guerre mondiale et sa nature, l'entité est très connue et donc prisée. "Quand on dit Bastogne, on sait directement où cela se trouve", souligne d'ailleurs Jessica Mayon, tête de liste MR aux élections communales.

Le tourisme a progressé de façon remarquable

Ces différents atouts ont permis de faire de Bastogne une destination touristique incontournable. "Le tourisme a progressé de façon remarquable. Il y a 10 ans, on comptait 35 000 nuitées sur le territoire, et il y en a plus de 85 000 aujourd'hui", indique le bourgmestre et candidat à sa réélection, Benoît Lutgen (Les Engagés). Comment expliquer ce succès ? La tête de liste de la liste centriste défend son bilan : "Cela a dynamisé le commerce en centre-ville, où il n'y a plus que 7 à 8 % de cellules vides. Nous avons mis en place des primes à l'installation pour les nouveaux commerces, ce qui a permis l'ouverture de 29 nouveaux établissements en cœur de ville. En plus du devoir de mémoire, cela a d'importantes retombées sur notre économie." Toujours selon Benoît Lutgen, c'est 1 million d'euros de recettes dont la ville bénéficie.