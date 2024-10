"La commune la plus respectueuse du bien-être animal": un parc pour chiens, en totale liberté à Bastogne

Si vous habitez Bastogne et que vous possédez un chien, il est désormais possible de le promener en liberté totale. Ce parc canin, inauguré le dimanche 6 octobre au sein du parc Élisabeth, offre aux compagnons à quatre pattes un espace dédié. Celui-ci est même divisé en deux zones : l'une pour les petits gabarits, l'autre pour les plus grands, à partir de 10 kilos.

Pour les chiens qui vivent en appartement

Cette initiative a contribué à faire de Bastogne l'une des dix communes les plus respectueuses du bien-être animal, selon Gaia. "Il y a de plus en plus de gens qui vivent en centre-ville et en appartement", souligne Benoît Lutgen, le bourgmestre de Bastogne. Il ajoute une nouveauté : "Nous avons également inauguré un chenil social pour que les personnes en maison de repos puissent garder leur animal de compagnie. La commune est la plus respectueuse du bien-être animal dans le Luxembourg, poursuit le bourgmestre."