Disparition inquiétante: un hélicoptère de la police survole Namur et ses environs depuis des heures

Les forces de l'ordre ajoutent qu'Honesta Suarez Cano ne s'est plus manifestée depuis. C'est la raison pour laquelle cet avis de recherche est émis.

Honesta mesure environ 1m50 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux brun foncé et longs. Elle s’exprime avec difficulté et pourrait boiter. Au moment de sa disparition, elle portait une veste doudoune noire, un pull bleu ciel et un pantalon bleu foncé. Elle peut sembler confuse et désorientée, et nécessite des soins médicaux urgents.

Si vous avez vu Honesta ou si vous connaissez l’endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.