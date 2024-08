"La plus grosse affluence que nous avons connue": le festival "Les Solidarités" ouvre sa 10e édition dès vendredi

D'autant plus que, contrairement aux festivals plus "classiques", celui-ci propose un tas d'autres activités. "Il y a un village pour enfant, des découvertes des arts urbains, des débats, des attractions foraines, un village d’associations et d’ONG", précise Denis Gerardy.

Une affiche particulièrement éclectique

"C’est à l’image de notre public", affirme le directeur. "Les enfants amènent leurs enfants pour faire découvrir des artistes plus jeunes, et les parents font la même chose avec leurs enfants pour faire découvrir des artistes qu’ils écoutaient. Et puis, il y a le cas d’artistes intergénérationnels, je pense notamment à Mika. Cette année, on a été très gâté par la programmation. (...) Depuis quelques années, on sait que des artistes majeurs inscrivent dans leur planning d’été "Les Solidarités" pour des raisons stratégiques, mais aussi pour des raisons de fond concernant l’événement".

À lire aussi Quelque 25.000 personnes attendues pour la 50e édition du Festival de Chassepierre

Reste-t-il encore des places ?

"On n’aime pas trop parler de record, mais c’est vrai que cette année est assez exceptionnelle", répond Denis Gerardy. "Il reste à peine une centaine de place pour le vendredi. Le samedi est complet depuis un mois et pour dimanche, il ne reste qu'un petit millier de places. Pour la dixième édition, c’est vrai que c’est la plus grosse affluence que nous avons connue".

Comment s’y rendre ?

"Après l’édition de l’an dernier où nous avions dû changer de site. Nous avions trois enjeux : accueillir beaucoup de monde, agrandir notre site et améliorer les problèmes de mobilité", explique le directeur de l'événement. "On y a travaillé pendant un an et on a trouvé les meilleures solutions possibles avec un renforcement des bus TEC, des navettes qui partent en permanence de la gare de Namur, mais également un grand parking festivalier sur l’aérodrome de Temploux".

Toutes les informations sont à retrouver sur le site lessolidarités.be