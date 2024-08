Quelque 25.000 personnes attendues pour la 50e édition du Festival de Chassepierre

Le festival de Chassepierre a vu le jour dans le courant des années 1970, alors que les habitants s'étaient rassemblés en opposition à la construction d'un barrage qui aurait provoqué l'engloutissement du village sous la Semois, rappellent les organisateurs. Cinquante années et autant d'éditions plus tard, l'événement draine près de 25.000 spectateurs tous les troisièmes weekends du mois d'août.

La cinquantième édition se déroulera samedi et dimanche sur le thème "Instants de vie, Éclats de fête", en présence notamment de plusieurs artistes ayant marqué l'histoire du festival. Parmi ceux-ci, figurent notamment Les Commandos Percu, célèbre compagnie française ayant débuté sa carrière hors France grâce à Chassepierre, et Claire Ducreux, qui viendra présenter son ultime spectacle "Fleurir les abîmes". Les P'tits Bras, "parrainés par le Festival en 2005 et dont chaque spectacle est passé par lui", relèvent les organisateurs, mais aussi Les Six Faux Nez, Irrwish, Teatro Pavana, Les Quatre Saisons ou encore Daniel Daniel, auteur des affiches annonçant le festival de 1986 à 1988, feront également partie de la fête.