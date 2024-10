Plusieurs animaux secourus lors de la tempête Kirk à Couvin

L'Animal Disaster Team (ADT) a porté secours à plusieurs animaux lors du passage de la tempête Kirk à Couvin, en province de Namur. Plusieurs animaux de ferme et domestiques ont été sauvés de la montée des eaux par cette unité créée il y a un an et basée à Gembloux.

Les équipes de l'ADT, formées aux interventions d'urgence, ont été sollicitées par les pompiers locaux. La première intervention a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Les équipes ont porté secours à deux chèvres et un bouc, piégés par la montée des eaux.