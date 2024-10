"Cela peut être parfois onéreux": matelas, oreillers, sommiers, comment bien dormir sans se ruiner?

On passe un tiers de notre vie dans notre lit. Bien dormir est donc essentiel pour la santé. Avec des prix allant de 45 euros à plus de 3 000 euros, le choix de matelas est très vaste. Comment s'y retrouver parmi toutes ces offres ? Comment trouver l'ensemble le plus adapté à notre sommeil sans se ruiner ?

Quel prix ?

À noter que des oreillers peuvent être conservés entre 5 et 10 ans. Cependant, acheter un bon oreiller peut représenter un certain investissement, comme le précise Antoine Semal : "On est effectivement sur un achat un peu plus onéreux, de 50 à 150 € pour un bon oreiller technique. Mais en fait, quand vous faites le calcul en termes de longévité et de confort, c'est bien moins cher que l'oreiller à 5 ou 9 € qu'on achète, qu'on rachète encore, et qu'on jette rapidement parce qu'il ne fonctionne plus".

