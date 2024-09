"On peut nous vendre tout et n'importe quoi": les appareils reconditionnés, réellement une bonne affaire?

Ce sont des appareils reconditionnés, comprenez des produits déjà utilisés, retournés au fabricant et réparés pour être vendus moins cher. "Une de mes passions, c'est la photo et la vidéo. Donc j'aime bien avoir les dernières techniques. C'est un peu difficile d'avoir ça en modèle reconditionné", souligne un client. "On va gagner près de 500 euros sur le téléphone, donc c'est quand même intéressant", pointe de son côté un autre client. "Je pense qu'on doit d'abord se poser cette question: est-ce qu'il y a moyen de trouver quelque chose de reconditionné et plus écologique?", lance une troisième cliente.

Des arguments qui ont déjà séduit de nombreux clients. Entre 2021 et 2023, l'enseigne où nous sommes allés faire notre reportage nous explique avoir doublé les ventes de ce type d’appareils. "Nous, on espère, d'ici 2025-2030, faire voir 10 avec la part de reconditionné par rapport aux smartphones revendus", explique Frédéric Berghmans.

Autre point essentiel : la qualité des pièces de rechange. Si vous n’avez pas l’information, il faudra le vérifier une fois l’appareil reçu. "Je vais dans les réglages informations, j'ai 'écran : pièce inconnue'. Ça veut dire que la pièce a été changée. Si la pièce a été changée, elle a pu être changée par une pièce de bonne qualité ou une pièce de mauvaise qualité. Les écrans de mauvaise qualité sont souvent plus pâles, le contraste est moins prononcé. L'image est moins belle. Et ça, on peut le comparer en mettant un modèle neuf et un modèle reconditionné à côté, et voir si on n'a pas l'impression que quelque chose cloche avec l'image", détaille le spécialiste de la réparation.

Quid des garanties légales?

Mais le reconditionnement n’est pas encadré pas des règles strictes. Des revendeurs peu scrupuleux jouent donc avec les règles. L’occasion est présentée, par exemple, comme du reconditionné. Un problème pointé du doigt par l’association des consommateurs. "On peut nous vendre un peu tout et n'importe quoi. Il n'y a pas non plus d'encadrement sur ce que c'est un reconditionneur, donc quelles sont les étapes qu'il faut accomplir pour arriver à un produit reconditionné? Il y a aussi beaucoup de flous par rapport aux garanties légales qui s'appliquent. Il est donc urgent pour nous aujourd'hui de réglementer ce secteur", pointe Julie Frère, porte-parole de Testachats.

Il faut donc toujours regarder à qui vous achetez l’appareil. Enfin dernier conseil : privilégiez des garanties longues, entre 12 mois et 2 ans. C'est la durée de vie moyenne d’un téléphone.