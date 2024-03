Panier RTL info/Test Achats: les prix restent élevés, pourtant, les matières premières coutent moins cher, comment expliquer ce phénomène?

À titre d'exemple, si en févier 2022 vous vouliez acheter 100 grammes de chocolat, il fallait débourser 98 centimes. En février 2023, c'est plutôt 1,10€ et cette année, 1,17€. Autre exemple, en février 2022, si vous vouliez 250 grammes de café moulu, vous deviez payer 2,70€, en 2023, c'est 3,08€ et en 2024 aussi, les prix se sont stabilisés.

On se demande assez logiquement quand cela va se répercuter sur notre ticket de caisse. Mauvaise nouvelle, c'est assez lent. Il y a différentes raisons: notamment des contrats dans la grande distribution qui ont été préétablis.

Il y a aussi les producteurs et la grande distribution qui ont vu leurs coûts augmenter plus que leurs revenus entre 2021 et 2022. On peut donc s'attendre à ce que les prix restent élevés, notamment pour retrouver la marge bénéficiaire d'avant Covid.