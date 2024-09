A Floreffe, Elisa doit payer 490€ pour changer son nom: "Dans la commune voisine c’est 5€, comment est-ce possible?"

Le moment n’est pas choisi au hasard. Cette habitante de Floreffe, en province de Namur, est motivée par la nouvelle réglementation en vigueur. "Depuis juillet, la législation a changé et facilite les démarches. On peut demander de prendre le nom de son père ou de sa mère sans justification", indique Elisa.

Si vous êtes majeur et souhaitez porter le nom de votre père, de votre mère, d’un adoptant ou une combinaison de ces noms dans un ordre choisi, une procédure simplifiée est effectivement mise en place auprès des communes depuis le 1er juillet 2024. D’après le Service Public Fédéral Justice, la demande ne doit reposer sur aucune condition particulière. Elle n’implique pas la consultation des membres de la famille. "Le changement de nom ne peut être autorisé qu’une seule fois de cette manière", précise le SPF.

Ravie par ce changement, Elisa se rend au guichet adéquat pour faire sa demande. "Quelle fut ma surprise lorsque l'administration communale m'annonce des frais de 490 euros. Je ne peux pas me permettre de payer une telle somme maintenant. J’ai d’autres priorités. Pour moi, c’est une frustration financière", regrette la mère de famille. "En gros, on possède plus de droits si on possède plus d’argent. Je ne trouve pas ça normal", estime-t-elle.

Comment expliquer un prix "si élevé"?

Etonnée et frustrée, Elisa demande une justification. Comment expliquer un prix "si élevé"? "On m’a d’abord juste rétorqué que c’est une décision du conseil communal, approuvée par la tutelle. Ensuite, une personne m’a dit que c’était pour éviter les changements compulsifs. Mais, selon moi, on ne change pas de nom sur un coup de tête. C’est quand même contraignant. Il faut modifier tous ses documents, prévenir l’école, les assurances, etc. Et, de toute façon, le nom, on ne peut le changer qu’une seule fois", souligne la jeune femme.