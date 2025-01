"Ils exposent leur enfant à une possible addiction aux jeux de hasard": Pauline s'inquiète des dérives des cartes Pokémon

Partager:

Pauline (prénom d'emprunt) nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous au sujet des pratiques et dérives des jeux de cartes Pokémon. Ce qui était autrefois un passe-temps pour enfants est aujourd’hui marqué par des pratiques controversées pouvant entraîner une addiction. Aujourd'hui, cette maman n'hésite pas à comparer les cartes pour enfants aux jeux de hasard.

"Ma relation avec Pokémon a commencé grâce au dessin animé quand j'étais enfant", témoigne Pauline (prénom d'emprunt) via le bouton orange Alertez-Nous. "Je collectionnais les cartes dans la cour de récréation. On jouait ou on les rangeait précieusement dans nos classeurs". Les enfants et adolescents regardent leurs idoles ouvrir des cartes rares et veulent faire pareil Pourtant, aujourd’hui, cette passion a pris une tournure bien différente : "Le problème, c’est le côté spéculatif et malsain autour des cartes rares. Les enfants, influencés par certains youtubeurs, ne veulent plus jouer ou collectionner par plaisir, mais tomber sur la carte la plus chère". À lire aussi "C’est la première fois que je dépense autant": huit ans après "Pokémon Go", un nouveau jeu mobile Pokémon cartonne

Face à ces possibles dérives, Pauline et son mari ont pris la décision d'éloigner leur fils de cinq ans de cette passion. "Je suis fan de cet univers, mais je préfère ne pas partager cela avec mon enfant à cause du côté addictif et spéculatif", affirme-t-elle. "Les stocks sont souvent épuisés, les prix sont exorbitants, et les enfants sont exposés à un mécanisme proche du jeu de hasard. À quoi bon lui montrer un hobby qui n’est plus accessible et qui peut créer des frustrations ?". L'addiction du hasard Pauline va jusqu'à comparer l’achat de boosters (paquets de cartes, ndlr) à un jeu de grattage : "Vous dépensez environ 6 ou 7 € pour un booster, mais sans aucune garantie d’obtenir une carte ultra rare. C’est entièrement du hasard, et c'est ça qui donne envie d'en acheter toujours plus". Même en précommande, tout est vendu à des prix hallucinants "L’ouverture de boosters repose sur une récompense aléatoire, qui active le système de récompense du cerveau en libérant de la dopamine, confirme Mélanie Saeremans, psychologue spécialisée dans les addictions comportementales. Cela peut renforcer des comportements compulsifs, surtout chez les jeunes, qui sont encore en plein développement émotionnel".