"C’est la première fois que je dépense autant": huit ans après "Pokémon Go", un nouveau jeu mobile Pokémon cartonne

Avec plus de 60 millions de téléchargements et 180 millions de dollars de recettes en un mois et demi, "Pokémon TCG Pocket" s'impose comme un succès mondial, rappelant les records de "Pokémon Go".

Sorti le 30 octobre, "Pokémon TCG Pocket" transpose en version mobile l’univers des cartes à jouer Pokémon, popularisé depuis la fin des années 1990. Le jeu mêle ouverture de "boosters" (paquets de cartes scellés), collection de créatures emblématiques et affrontements en ligne, séduisant un public nostalgique et une nouvelle génération de joueurs.

Développé par le studio japonais Creatures Inc. pour la Pokémon Company, filiale de Nintendo, le jeu a généré 180 millions de dollars via les boutiques d’applications Apple et Google en seulement six semaines, selon Sam Aune, analyste chez Sensor Tower. Ce résultat place "Pokémon TCG Pocket" à la deuxième position des jeux mobiles les plus rentables sur leur premier mois d’exploitation, juste derrière le mastodonte "Pokémon Go", qui avait atteint 200 millions de dollars en 2016.