Martin est surpris de voir des F-16 au-dessus de son village: quelles sont les règles de vol pour les avions militaires?

Martin a remarqué que des F16 de l'armée de l'air volaient en basse altitude au-dessus de son village, situé dans le Hainaut, et ce à 21h. Il nous a contactés via le bouton orange Alertez-Nous pour connaître les règles et conditions de vol de ces appareils militaires.

En revanche, ces exercices sont très encadrés: les vols de nuit ont toujours lieu les lundis et mardis soirs, aucun vol n'est autorisé entre minuit et six heures du matin et ils sont interdits pendant les vacances d’été.

Pour limiter les nuisances sonores et les risques de collision, ils doivent respecter une altitude minimale de sécurité de 300 mètres. Au-dessus des grandes villes, ces altitudes sont plus élevées, tandis que dans certaines zones bien précises, ils peuvent voler plus bas que la réglementation. C'est le cas dans le sud du pays, où la densité de population est plus faible, et en mer, où les avions sont autorisés à voler juste au-dessus de l’eau.