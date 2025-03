Pénurie de couvreurs: "Ils ne gagnent pas assez par rapport au chômage", estime Lucien, vendeur de matériau de toiture

Lucien, 35 ans, réside à Ciney et travaille dans une société spécialisée dans la vente de matériaux de toiture. En tant que vendeur et responsable logistique, il est aux premières loges pour observer les difficultés rencontrées par ses clients, principalement des entreprises de toiture, pour recruter des ouvriers qualifiés. Il nous a contactés via le bouton orange Alertez-Nous pour partager son constat : "Je remarque de plus en plus que les petites sociétés ont du mal à trouver de la main d’œuvre."

Presque plus aucun élève ne choisit une formation de couvreur.

Le secteur de la construction en Belgique connaît globalement une pénurie de main-d'œuvre. Selon Niko Demeester, administrateur d'Embuild, 14.000 emplois sont vacants dans ce secteur, comme il l'a souligné au micro de Bel RTL en février 2025. Cette pénurie est-elle particulièrement aiguë dans le domaine de la toiture ? Lawrence Steen, directeur adjoint d’Embuild, confirme : "Oui. La pénurie de main d'œuvre dans le secteur de la toiture en Belgique est une réalité préoccupante". Selon une analyse de la CSC (Confédération des Syndicats chrétiens), environ 13 % des ouvriers de la construction quittent le secteur chaque année, notamment pour partir à la retraite ou se réorienter professionnellement. Autres facteurs aggravants, "presque plus aucun élève ne choisit une formation de couvreur, souligne Lawrence Steen. Et de moins en moins d’écoles proposent cette formation (coûteuse)."