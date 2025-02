14.000 emplois vacants dans le secteur de la construction: quels sont les profils recherchés? 

Différentes actions sont menées pour sensibiliser les plus jeunes. 2.000 écoliers visiteront notamment Batibouw, et pourront essayer toutes les nouveautés du secteur.

"Depuis deux ans, on est aussi présents sur tous les festivals de musique pendant l'été, les Ardentes, Alcatraz, Couleur Café, pour essayer de donner envie aux jeunes d'aller dans le secteur de la construction", a ajouté Niko Demeester.

Quels sont les profils recherchés ?

"On manque de plus en plus de profils. Dans le temps, c'était surtout les maçons, les électriciens, les métiers classiques techniques, mais de plus en plus, on manque aussi des profils généraux, des profils IT. On cherche des opérateurs de drones, on utilise déjà pas mal de drones sur les chantiers. Donc les jeunes qui veulent s'amuser avec des drones ou avec de la virtual reality (réalité virtuelle, NDLR), on utilise ça déjà aujourd'hui dans le secteur aussi", a-t-il précisé.

Pour postuler, Niko Demeester invite les personnes à la recherche d'un emploi dans la construction à se manifester via un site web : "Il peut tout simplement surfer sur nousconstruisonsdemain.be, c'est notre site dédié aux jeunes", a-t-il conclu.