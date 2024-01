Un bateau en train de déverser une étrange substance dans la mer à Knokke: de quoi s'agit-il?

C'est un événement assez peu ordinaire auquel a assisté Manon le week-end dernier sur la plage de Knokke. "(...) En allant se promener, le long de l'eau, on a vu un bateau qui rejetait quelque chose, mais on ne savait pas quoi", nous explique-t-elle. Et de loin, il était difficile pour elle de distinguer exactement ce que le bateau rejetait, comme elle l'explique.

"C'est en s'approchant qu'on a remarqué qu'il s'agissait de quelque chose de noir, mais on ne savait pas dire si c'était liquide ou solide. On ne voyait vraiment qu'un gros jet qui avait l'air très noir", précise-t-elle. En s'approchant encore un peu plus, Manon a constaté que le bateau dégageait une forte odeur d'algues. Elle et son compagnon ont donc déduit que le navire était dans une opération de dragage de la mer.