Afrique du Sud: décès de Pravin Gordhan, figure politique anti-apartheid et anticorruption

Pravin Gordhan, militant anti-apartheid et figure politique-clé de l'Afrique du Sud post-apartheid, salué pour son combat contre la corruption, est mort vendredi à 75 ans, a annoncé sa famille.

Là, il rejoint le Natal Indian Congress, au sein duquel il participe à la lutte contre l'apartheid, ainsi qu'au sein de structures clandestines de l'ANC (Congrès national africain) de Nelson Mandela et de l'actuel président Cyril Ramaphosa.

Né en 1949 à Durban, ville portuaire de l'est de l'Afrique du Sud, il avait commencé la politique pendant ses études de pharmacie à l'Université de Durban-Westville, établissement alors réservé aux "Asians", les Sud-africains d'ascendance indienne, un des groupes de la classification raciale du régime d'apartheid.

M. Gordhan avait quitté la vie politique après les législatives de mai pour se consacrer à sa santé et sa famille.

Son activisme lui vaut plusieurs arrestations dans les années 1980. Au début des années 1990, il joue un rôle-clé dans les négociations menant à la fin de l'apartheid. En 1994, aux premières élections multiraciales en Afrique du Sud, il est élu député sous les couleurs de l'ANC.

Après avoir dirigé dix ans, jusqu'en 2009, les services fiscaux sud-africains, qu'il est crédité avoir transformé en administration efficace et crédible, Gordhan fut un pivot des gouvernements successifs de l'Afrique du Sud.

Entre 2009 et 2017, deux fois ministre des Finances, il s'érige en champion de la lutte contre la corruption et entre en conflit ouvert avec le président Jacob Zuma, englué dans une longue liste de scandales financiers, lequel finit par le limoger un an avant d'être contraint à la démission.