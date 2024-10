Aux Etats-Unis, la satire politique partagée au premier degré alimente la désinformation

Un soutien de Donald Trump qui met le feu à sa maison en voulant brûler un drapeau LGBT+. Un think tank conservateur prônant la création d'un "passeport menstruel" pour surveiller le cycle des femmes. Infos, intox ou satires?

L'organisation à but non lucratif News Literacy Project (NLP) les appelle des "satires volées". "Certaines personnes ne voient pas la blague et le prennent au premier degré", explique à l'AFP Hannah Covington, responsable au sein de cette ONG spécialisée.

Peu avant le début de la saison de football américain, des posts largement relayés indiquaient très sérieusement que l'équipe des Minnesota Vikings avait désavoué le gouverneur de cet Etat du Nord des Etats-Unis, Tim Walz, colistier de la candidate démocrate Kamala Harris.

Cette fausse information avait pourtant d'abord été publiée sur la célèbre page Facebook America's Last Line of Defense, créée par Christopher Blair et connue pour parodier l'actualité en inventant des titres tirés par les cheveux. "Rien sur cette page n'est vrai", revendiquent ses administrateurs.