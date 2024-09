Brésil: un ministre de Lula soupçonné de harcèlement sexuel

Le scandale a éclaté jeudi soir, quand le site Metropoles a révélé que l'association Me Too Brasil avait reçu des dénonciations de plusieurs femmes, dont une autre membre du gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, la ministre de l'Egalité raciale, Anielle Franco.

Me Too Brasil a confirmé avoir reçu ces dénonciations, expliquant que les femmes concernées avaient "reçu un soutien psychologique et juridique".

Lula a déclaré vendredi qu'il allait rencontrer les deux ministres concernés dans les prochaines heures avant de trancher sur le sort de M. Almeida.