"C'était terrifiant" : les inondations en Bosnie font au moins 16 morts

Au moins 16 personnes sont mortes vendredi dans le centre de la Bosnie après des inondations et des glissements de terrain causés par des pluies diluviennes qui ont pris par surprises plusieurs villages.

"C'était terrifiant, absolument terrifiant", dit à l'AFP Emir Arfadzan, un habitant du village de Donja Jablanica, le plus touché par les inondations.

"Plusieurs mètres cubes d'eau et des milliers de tonnes de gravats se sont abattus sur le village. Une dizaine de maisons ont été détruites", ajoute cet homme de 62 visiblement en colère. "Les gens n'ont pas eu le temps de... Ils n'ont eu que quelques secondes pour fuir. Mais nous avons réussi à sauver un enfant".

Ce village, situé à environ 70km au sud-ouest de Sarajevo, a été le plus touchée par les inondations et les glissements de terrain. Coupé du monde pendant plusieurs heures dans la matinée, il a finalement pu être atteint par des véhicules militaires et la protection civile, qui y ont découvert un paysage dévasté.