Huit projets visant à améliorer les soins aux personnes atteintes d'Alzheimer récompensés

Huit projets de recherche psychosociale ont été primés pour leur potentiel à transformer les pratiques de soins et à offrir un meilleur soutien aux personnes atteintes d'Alzheimer et à leurs aidants, annonce vendredi Stop Alzheimer dans un communiqué. Ils seront financés à hauteur de 600.000 euros par l'association, avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin.

Le projet mené par Melanie Van Bogaert et Katrin Gillis de la Haute École Odisee de Bruxelles vise, lui, à repenser l'utilisation du temps et des ressources pour privilégier le bien-être émotionnel et psychosocial des résidents atteints d'une maladie de type Alzheimer en maison de repos.

Au total, 33 propositions avaient été soumises. Les huit primées ont été sélectionnées pour leur capacité à offrir des solutions pratiques et immédiatement applicables.

La maladie d'Alzheimer et la démence touchent, selon l'OMS, 55 millions de personnes à travers le monde, bouleversant non seulement la vie des patients, mais également de leurs familles et de la société dans son ensemble. En Belgique, plus de 220.000 personnes sont atteintes d'une forme de démence, et ce nombre devrait augmenter de 20% d'ici 2033 en raison du vieillissement de la population.

Face à cette réalité, le système de soins est sous pression. "Il est crucial de soutenir des initiatives innovantes qui apportent des réponses concrètes aux défis auxquels nous sommes confrontés", souligne la responsable de l'association Stop Alzheimer, Lucie Leroux.