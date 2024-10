La consommation d'énergie dans les transports en Europe retrouve ses niveaux pré-corona

Les activités de transport représentaient 31% de la consommation finale d'énergie au sein de l'Union européenne en 2022, selon des données publiées mardi par Eurostat, l'office statistique européen. Cela en fait le plus gros consommateur d'énergie, devant les ménages (27%) et l'industrie (25%).

Par rapport à 2021, c'est le transport aérien qui a enregistré la plus forte hausse de consommation, avec une progression spectaculaire de 57%, constate Eurostat. C'est une conséquence de la reprise de l'activité dans un secteur qui avait été très touché par le Covid. Le niveau enregistré dans ce secteur en 2022 s'est d'ailleurs rapproché des chiffres d'avant la pandémie, après de fortes baisses en 2020 et 2021.

Le transport routier était responsable de 74% de la consommation totale d'énergie dans les transports, soit 10.996 pétajoules (PJ). Le transport par eau représentait 13% (1.935 PJ), suivi par le transport aérien (11%, 1.700 PJ) et le transport ferroviaire (1%, 214 PJ).

Le gazole/diesel et l'essence sont restés les principales sources d'énergie dans le transport routier. Le premier (hors biocarburants) était ainsi la principale source d'énergie dans les transports routiers de l'UE, avec une part de 65%, la seconde suivant avec 25%, devant les énergies renouvelables et les biocarburants (6%), les gaz de pétrole liquéfiés (2%), le gaz naturel (1%) et l'électricité (0,3%).