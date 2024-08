La Fondation Roi Baudouin souhaite "dégenrer" les toilettes scolaires

Selon l'étude, les toilettes sont non-mixtes dans 69% des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). La séparation est intégrée par les élèves, qui la respectent à 89%, et lui sont favorable à 65%.

Pourtant, 20% des élèves sont favorables à la mixité, principalement des garçons, des personnes se déclarant LGBTQIA+, et celles ayant déjà expérimenté les toilettes mixtes. Pour eux, la mesure permettrait de réduire le temps d'attente, souvent important chez les filles, diminuer les violences contre les minorités de genre en renforçant la cohésion et l'égalité entre les élèves, et mieux respecter les lieux communs.