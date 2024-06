La Norvège et l'Amérique comblent les importations de pétrole en Belgique

A lui seul, le pays scandinave représente 16% des importations belges alors que les Etats-Unis pointent à 13%. Le reste de l'Amérique, du Nord et du Sud, est encore marginal mais progresse fort. La Belgique a ainsi importé trois fois plus de pétrole du Canada et cinq fois plus du Brésil. Chacun de ces pays pèse désormais pour 4% du total des importations. La part de la Russie est passée, en un an, de 22 à 0%, en raison de l'embargo européen sur le pétrole brut russe qui a pris effet le 6 décembre 2022.

Avec une part de 47,4%, le pétrole reste de loin la principale source dans la consommation finale d'énergie en Belgique, suivi par le gaz (24,7%), l'électricité (17,90%) et les énergies renouvelables (7%), précise Energia. Trois secteurs absorbent la majorité du pétrole: le transport routier (34%), le transport maritime (29%) et la pétrochimie (30%). L'aviation représente 7%.