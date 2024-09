Les Etats-Unis autorisent un vaccin contre la grippe à s'administrer soi-même

Il s'agit d'une "nouvelle option pour recevoir un vaccin sûr et efficace contre la grippe saisonnière, potentiellement plus pratique, plus souple et plus accessible pour les individus et les familles", s'est félicité Peter Marks, responsable au sein de la FDA.

Une ordonnance sera toujours nécessaire pour obtenir le vaccin, via une pharmacie en ligne, a détaillé la FDA. Cette option sera disponible à partir de l'automne prochain, a précisé AstraZeneca.

Le vaccin contiendra des instructions d'utilisation, qui ont été évaluées lors d'une étude pour vérifier qu'elles étaient bien comprises.