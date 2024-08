Les prix de l'électricité dans le négatif pour le deuxième jour consécutif

Les prix sont négatifs ce samedi pour l'électricité qui sera livrée dimanche entre 11h00 et 16h00, avec un creux entre 13h00 et 14h00. Les clients recevront alors 53,61 euros par mégawattheure prélevé sur le réseau. Vendredi, les prix étaient également négatifs pour l'électricité livrée ce samedi entre 12h00 et 16h00, avec le taux le plus bas, à -18,26 euros par mégawattheure, entre 14h00 et 15h00.

Ces prix négatifs sont dûs à un excédent de production d'énergie éolienne et solaire d'une part, ainsi qu'à une demande plus faible en électricité durant le week-end d'autre part, selon Matthias Detremmerie, négociant chez Elindus. Ce phénomène devient de plus en plus fréquent en raison du développement de la production d'énergies renouvelables.