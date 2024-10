Les réservations de voyages durant les congés d'automne en hausse de 10%, selon TUI

Les voyages durant les vacances d'automne, longues de deux semaines depuis la modification du calendrier scolaire francophone, gagnent en popularité auprès des familles, d'après l'agence de voyage. "Les deux semaines de vacances d'automne sont propices aux départs plus lointains mais offrent également plus de flexibilité sur les jours de départ et, par conséquent, sur les prix avantageux", note le tour-opérateur

Les voyages en avion rencontrent notamment un succès croissant : 86% des clients francophones de TUI s'envoleront vers le soleil lors des congés d'automne, contre 84% l'année dernière. L'Espagne reste la destination la plus populaire mais perd quelques voyageurs au profit de destinations plus exotiques comme la République dominicaine, l'Égypte ou la Tunisie.