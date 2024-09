OMS: "Au moins un ado sur sept dans le monde souffre de problèmes mentaux"

"Promouvoir et protéger la santé et les droits des jeunes est essentiel pour construire un avenir meilleur pour notre monde", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué de presse. Certaines tendances sanitaires ressortant de l'étude inquiètent toujours l'OMS.

Par ailleurs, l'étude montre aussi qu'en Afrique occidentale et centrale, le nombre de filles souffrant d'anémie reste très élevé et que cette situation ne changera guère. Le surpoids et l'obésité sont également en hausse. Il en va de même pour les maladies sexuellement transmissibles comme la syphilis.

Mais il y a aussi une bonne nouvelle: le nombre d'infections par le VIH a diminué grâce aux efforts continus. Le nombre de grossesses chez les adolescentes et les pratiques telles que les mutilations génitales (chez les filles) ont également diminué.

Ces évolutions positives seraient liées à une augmentation du nombre de jeunes scolarisés. Les auteurs de l'étude concluent donc que des progrès sont effectivement possibles, avec les investissements et les efforts appropriés.