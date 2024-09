Orages et pluies: sept départements du centre en vigilance orange

Les départements de l'Yonne, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire sont concernés par cette vigilance orange pour des pluies-inondations.

Sept départements du centre de la France restent en vigilance orange jeudi matin pour des orages et des fortes pluies dans la matinée, a annoncé Météo-France, qui a en revanche levé cette mesure dans cinq départements du Sud-Est.

La vigilance orange a en revanche été levée de façon anticipée dans les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes et le Var.

"Les orages les plus violents se sont décalés vers l'Italie et les quelques pluies encore présentes ne justifient plus de vigilance orange sur les départements du Sud-Est", a expliqué Météo-France dans son bulletin de 06H00.

"Des pluies moins orageuses mais plus continues remontent quant à elles de l'Auvergne vers la Bourgogne jusqu'en milieu de matinée", a ajouté le prévisionniste. Dans ces régions, les pluies ont déjà apporté 30 à 60 mm de manière assez étendue, et jusqu'à 60 à 90 mm localement.