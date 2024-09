Pink Ribbon alerte sur les formes sévères de cancers du sein avec son nouveau ruban

C'est un bout de tissu où se mêlent du rose pastel, du vert, du blanc... Des couleurs douces, explique sa conceptrice Chloé Clauwaert, qui s'est basée sur les témoignages de quatre compagnes d'infortune. "Vous avez besoin de cette douceur pendant le processus." Parsemé de points et de ligne, il symbolise "le contraste que vous ressentez quand vous recevez" la mauvaise nouvelle, poursuit la jeune femme, diagnostiquée à 34 ans. "D'un côté, la vie continue mais, de l'autre, tout s'arrête pour vous en quelque sorte."

Chaque année, 11.000 femmes apprennent qu'elles souffrent d'un cancer du sein en Belgique. Les hommes ne sont pas épargnés, avec une centaine de diagnostics par an. Si neuf femmes sur dix atteintes d'une forme non métastasée y survivent pendant au moins cinq ans, le tableau n'est pas rose pour autant. Pink Ribbon a donc voulu attirer l'attention sur les formes sévères de la maladie: le cancer du sein métastasé, le triple négatif (qui limite d'emblée les options de traitement) et celui qui touche les femmes avant leur 50e anniversaire (entre 400 et 500 par an).