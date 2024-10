Soupçons d'emploi fictif au Canard enchaîné: deux dirigeants, un dessinateur et sa compagne jugés à Paris

Pendant quatre jours, Michel Gaillard, président du Canard de 1992 à juillet 2023, Nicolas Brimo, qui lui a succédé, l'ancien dessinateur André Escaro et sa compagne Edith Vandendaele, seront jugés par la 11e chambre correctionnelle du tribunal de Paris.

Le procès de deux ex-dirigeants du Canard enchaîné, d'un ancien dessinateur et de la compagne de ce dernier, soupçonnés d'abus de biens sociaux au préjudice de l'hebdomadaire satirique qui fut à l'origine des révélations sur l'emploi fictif de Penelope Fillon, s'est ouvert mardi à Paris.

Il dénonce le fait que la compagne d'André Escaro, dessinateur et ex-administrateur du journal, aurait bénéficié pendant 25 ans d'une rémunération du journal sans y avoir travaillé.

A l'ouverture du procès, seuls Michel Gaillard et Nicolas Brimo étaient présents à l'audience.

Ils devront répondre d'abus de biens sociaux ou recel de ce délit, déclaration frauduleuse pour obtenir une carte de presse, faux et usage de faux et déclaration frauduleuse à un organisme social.

Selon un rapport de synthèse de juillet 2023 de la brigade financière, révélé par Mediapart et dont l'AFP a eu connaissance, André Escaro a expliqué aux enquêteurs qu'une fois parti à la retraite en 1996, il avait continué à envoyer chaque semaine des dessins et qu'il s'était mis d'accord avec les dirigeants du journal pour que sa compagne, qui lui apportait "une contribution morale et technique à la préparation des caricatures", soit rémunérée par le journal.

Or, "la seule action tangible" ressortie des investigations est que Mme Vandendaele a transmis les dessins "chaque semaine par fax ou par mail au Canard enchaîné", précise le rapport.

Le préjudice a été évalué à près de 1,5 million d'euros entre 2010 et 2022, période retenue par les enquêteurs, les faits commis avant 2010 étant prescrits.