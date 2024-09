Tensions entre les USA et la Géorgie: le Premier ministre persona non grata chez Biden

"Un tel comportement est inadmissible", a estimé M. Papuashvili. "Malheureusement, il s'agit d'un nouvel exemple d'ingérence dans la politique intérieure du pays". Selon les médias géorgiens, Washington aurait refusé toute rencontre avec la délégation géorgienne.

Autrefois perçue comme un allié pro-occidental depuis son indépendance en 1991, la Géorgie voit ses relations avec les États-Unis et l'Europe se dégrader. En cause, une loi controversée sur les "agents étrangers", adoptée par le parti au pouvoir, le Rêve géorgien. Washington et Bruxelles considèrent ce texte, similaire à celui utilisé par Moscou pour museler les voix critiques, comme une menace pour les aspirations européennes de Tbilissi. Le gouvernement géorgien a néanmoins promulgué la loi, ignorant le veto présidentiel et les avertissements occidentaux.