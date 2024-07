Un Néo-Zélandais sur trois placé dans une institution de soins a été victime de violence

La violence sexuelle était par ailleurs "omniprésente" dans ces institutions, selon le rapport. "De nombreuses victimes étaient agressées sexuellement, violées et contraintes à des actes sexuels", indique la commission.

Les Maoris étaient particulièrement visés par ces maltraitances, en raison de leur appartenance ethnique, poursuit le rapport. Ils étaient confrontés au racisme et se voyaient notamment refuser l'accès à leur langue, à leur culture et à leurs traditions, "parfois par la force".

Les personnes handicapées ou souffrant de problèmes de santé mentale étaient, elles aussi, victimes d'"abus ciblés et d'insultes dégradantes", regrette la commission d'enquête. "La dignité et l'autonomie leur étaient souvent retirées. Elles étaient laissées seules et ignorées, sans incitation à grandir ou à développer leurs talents et intérêts individuels." Les personnes aveugles et sourdes n'avaient, par exemple, pas la possibilité d'apprendre le braille ou la langue des signes.