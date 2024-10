De Mévius a perdu du temps: "Nous sommes allés trop vite pour notre voiture diesel"

Guillaume de Mévius et Mathieu Baumel ont rencontré les limites de leur MINI lors de la quatrième étape du rallye du Maroc. Le moteur diesel est moins puissant que le moteur à essence avec lequel ils rouleront le Dakar. Ils ont dû laisser filer la concurrence jeudi sur les rapides pistes marocaines.

De Mévius a pris un excellent départ, mais a rapidement senti qu'il ne pouvait pas suivre en vitesse pure. Petit à petit, il a reculé et laissé les autres filer. "Nous avons tout donné, mais ce n'était pas assez aujourd'hui. Notre voiture était bonne, mais pas assez bonne. Surtout sur les secteurs rapides, nous avons dû, avec notre moteur diesel, laisser partir les autres. Là, nous avons perdu beaucoup de temps. Le parcours permettait de faire beaucoup de coupures. Mais les pilotes qui nous ont suivis ont pu couper encore plus. De toute façon, cela fait partie de la course. À la fin de la journée, nous sommes toujours deuxièmes, ce n'est donc pas si mal. Nous allons essayer de conserver cette position demain."

Guillaume de Mévius a terminé huitième de la quatrième étape, à 10:11 de Carlos Sainz. Au classement, le Belge a perdu du terrain sur le Qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia), toujours leader. L'écart entre les deux est désormais de 9:12. Son équipier Guerlain Checherit (MINI) est troisième à 11:40.