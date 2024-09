La Belgique avec le vice-champion du monde Lucas Coenen en MX2

Lucas Coenen représentera la Belgique dans la catégorie MX2 lors du Motocross des nations. Ce week-end, à Matterley Basin, en Angleterre, il fera équipe avec Jago Geerts et Brent van Doninck.

Coenen souhaitait initialement concourir dans la catégorie MXGP pour cette compétition internationale, mais il a finalement décidé d'opter pour la MX2, la catégorie dans laquelle il est devenu vice-champion du monde en Espagne ce dimanche, a confirmé l'équipe belge de Motocross des Nations (MXoN). Jago Geerts et Brent van Doninck, qui remplacent les blessés Liam Everts et Sacha Coenen, participeront respectivement dans les catégories Open et MXGP.

Lors de la dernière édition en octobre 2023, la Belgique était représentée par Geerts, Everts et Lucas Coenen, et avait terminé à la cinquième place à Ernée, en France.